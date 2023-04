Il ruolo centrale delle agenzie per il lavoro nel rilancio delle politiche attive (Di mercoledì 5 aprile 2023) Secondo le stime più recenti, nel settembre prossimo circa 600mila persone usciranno dal percorso del reddito di cittadinanza, come previsto dal progressivo smantellamento della misura deciso dal governo Meloni. Si tratta dei cosiddetti “occupabili”, per i quali il Rdc avrebbe dovuto essere solo uno strumento di transizione verso un nuovo inserimento lavorativo. A questo proposito, al fine di impostare una riflessione costruttiva, sono interessanti i dati forniti da Anpal. A giugno 2022 erano circa 920mila i beneficiari di Rdc considerati occupabili e quindi indirizzati ai servizi per il lavoro. Di questi, 173mila erano occupati, 86mila erano suddivisi tra gli esonerati dagli obblighi di condizionalità e coloro che sono stati rinviati ai servizi sociali, infine i restanti 660mila (71,8%) erano tenuti alla sottoscrizione del patto per il lavoro. Quasi ... Leggi su linkiesta (Di mercoledì 5 aprile 2023) Secondo le stime più recenti, nel settembre prossimo circa 600mila persone usciranno dal percorso del reddito di cittadinanza, come previsto dal progressivo smantellamento della misura deciso dal governo Meloni. Si tratta dei cosiddetti “occupabili”, per i quali il Rdc avrebbe dovuto essere solo uno strumento di transizione verso un nuovo inserimento lavorativo. A questo proposito, al fine di impostare una riflessione costruttiva, sono interessanti i dati forniti da Anpal. A giugno 2022 erano circa 920mila i beneficiari di Rdc considerati occupabili e quindi indirizzati ai servizi per il. Di questi, 173mila erano occupati, 86mila erano suddivisi tra gli esonerati dagli obblighi di condizionalità e coloro che sono stati rinviati ai servizi sociali, infine i restanti 660mila (71,8%) erano tenuti alla sottoscrizione del patto per il. Quasi ...

