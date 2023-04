Il riscaldamento globale porta più tartarughe nel Mediterraneo? (Di mercoledì 5 aprile 2023) (Adnkronos) - Un numero crescente di tartarughe marine nidificano e depongono le uova sulle spiagge del Mediterraneo occidentale, in quello che alcuni scienziati suggeriscono possa essere un raro caso dove il cambiamento climatico favorisce l'espansione dell'habitat di una specie minacciata. I biologi marini di Francia, Italia, Spagna e Tunisia hanno scoperto molti più nidi sulle spiagge dei rispettivi Paesi nell'ultimo decennio rispetto al periodo 1990-2012. Il Mediterraneo è diventato più caldo di 1,3 gradi Celsius tra il 1982 e il 2019, secondo uno studio della fondazione ambientale CEAM di Valencia. Leggi su iltempo (Di mercoledì 5 aprile 2023) (Adnkronos) - Un numero crescente dimarine nidificano e depongono le uova sulle spiagge deloccidentale, in quello che alcuni scienziati suggeriscono possa essere un raro caso dove il cambiamento climatico favorisce l'espansione dell'habitat di una specie minacciata. I biologi marini di Francia, Italia, Spagna e Tunisia hanno scoperto molti più nidi sulle spiagge dei rispettivi Paesi nell'ultimo decennio rispetto al periodo 1990-2012. Ilè diventato più caldo di 1,3 gradi Celsius tra il 1982 e il 2019, secondo uno studio della fondazione ambientale CEAM di Valencia.

