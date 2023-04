(Di mercoledì 5 aprile 2023) Zingonia. Teunsalterà sicuramente il match internoile potrebbe non essere l’unico. Regnaincertezza sulla situazione del centrocampista olandese, fermo da ormai un mese. Il problema al bicipite femorale che ha accusato nella sfidal’Udinese dello scorso 4 marzo non è statosuperato e non èchiaro quando l’ex Az riuscirà a metterselo definitivamente alle spalle. I rallentamenti nel recupero che hanno portato Teun a saltare la trasferta di Cremona lo stanno costringendo ad una settimana dedicata al lavoro individuale, lontano dai compagni. Con Djimsiti ormai pienamente recuperato (martedì ha giocato un’ora in amichevolela Tritium), ai box restano soltanto il numero 7 e Vorlicky, oltre al ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... DIRETTADCM : #Atalanta, slitta il rientro di #Koopmeiners ?? - DiMarzio : #SerieA | @Atalanta_BC, come sta #Koopmeiners? Si allungano i tempi di recupero - ProfidiAndrea : RT @SOSFanta: ?? NEWS - Diaz, Messias, Kalulu, #Abraham, #Koopmeiners, Dimarco, Arnautovic: le novità #Osimhen, le ultime sul rientro ?? htt… - SOSFanta : ?? NEWS - Diaz, Messias, Kalulu, #Abraham, #Koopmeiners, Dimarco, Arnautovic: le novità #Osimhen, le ultime sul rie… - mattpasquini22 : RT @RhobertoDaRho: La #Juve segue da vicino #Koopmeiners e #Højlund , ma senza cessioni eccellenti difficilmente potrà avvicinarsi al bombe… -

Ecco la situazione squadra per squadra in vista della 29giornata ATALANTA (29giornata: Atalanta - Bologna) TOLOI: squalificato: ricaduta problema al flessore. Ipotesiseconda ...Ecco la situazione squadra per squadra in vista della 29giornata ATALANTA (29giornata: Atalanta - Bologna) TOLOI: squalificato: ricaduta problema al flessore. Ipotesiseconda ...Ecco la situazione squadra per squadra in vista della 29giornata ATALANTA (29giornata: Atalanta - Bologna) TOLOI: squalificato: ricaduta problema al flessore. Ipotesiseconda ...

Il rientro di Koopmeiners slitta ancora: non ci sarà contro il Bologna BergamoNews.it

Teun Koopmeiners era vicino al rientro dall'infortunio al bicipite femorale destro ma ha avuto una ricaduta: una brutta notizia per l'Atalanta che aspetterà a fare nuovi esami ma monitorerà la ...In casa Atalanta c'è preoccupazione sulle condizioni fisiche del centrocampista Teun Koopmeiners. Esclusa una ricaduta o infortunio-bis ...