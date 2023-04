Il questore Giuliano: «De Laurentiis pretende il rispetto della legalità, in pochi lo fanno» (Di mercoledì 5 aprile 2023) Sulla Gazzetta dello Sport le dichiarazioni del questore di Napoli, Alessandro Giuliano, sugli scontri in Curva B durante Napoli-Milan e sulla contestazione degli ultras al presidente del Napoli, Aurelio De Laurentiis. Ieri Giuliano ha rilasciato un’intervista a Radio Kiss Kiss Napoli. Per le violenze al Maradona sono state arrestate due persone in flagranza differita. Da inizio anno, al Maradona, sono stati comminati 41 Daspo. Giuliano commenta: «Dobbiamo garantire la sicurezza delle attività sportive e dei cittadini. Questo non significa che lo stadio non sia sicuro. C’è una stragrande maggioranza di persone che tifa e si diverte. Ma chi sbaglia, paga. E ci sono indagini in corso». Giuliano parla del regolamento d’uso dello stadio Maradona, sul quale già ieri il Napoli ha pubblicato ... Leggi su ilnapolista (Di mercoledì 5 aprile 2023) Sulla Gazzetta dello Sport le dichiarazioni deldi Napoli, Alessandro, sugli scontri in Curva B durante Napoli-Milan e sulla contestazione degli ultras al presidente del Napoli, Aurelio De. Ieriha rilasciato un’intervista a Radio Kiss Kiss Napoli. Per le violenze al Maradona sono state arrestate due persone in flagranza differita. Da inizio anno, al Maradona, sono stati comminati 41 Daspo.commenta: «Dobbiamo garantire la sicurezza delle attività sportive e dei cittadini. Questo non significa che lo stadio non sia sicuro. C’è una stragrande maggioranza di persone che tifa e si diverte. Ma chi sbaglia, paga. E ci sono indagini in corso».parla del regolamento d’uso dello stadio Maradona, sul quale già ieri il Napoli ha pubblicato ...

