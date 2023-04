(Di mercoledì 5 aprile 2023) Bergamo. “Hodi essere accusato dalla stampa, ciò significa che il peccato lo fanno in tanti e non solo il sottoscritto”. Ildi Bergamo Antonioha reagito così alla notizia che il ministro della Giustizia sta valutando la contestazione di unnei suoi confronti in merito alla diffusione di notizie riguardanti l’inchiesta Covid. L’ha reso noto il sottosegretario alla Giustizia Andrea Ostellari rispondendo, durante il question time di martedì mattina in commissione Giustizia alla Camera, all’interrogazione presentata dal responsabile Giustizia di Azione Enrico Costa sull’inchiesta sul Covid in corso a Bergamo: “Il ministero sta effettuando tramite l’acquisizione degli atti gli opportuni approfondimenti istruttori anche di natura ...

Ostellari, però, ha tenuto a precisare che "fatte salve le opportune verifiche, (...) le dichiarazioni rese dal, "sono intervenute in seguito alla conclusione dell'attività ...Ilcapo Antonioaveva voluto appurare l'eventuale responsabilità di qualcuno all'interno della Procura, dato che nel comunicato diramato dai pm si scriveva semplicemente di "...ROMA - Era il 2 marzo, e ildi Bergamo Antoniodiceva a Repubblica : "Inchiesta Covid: "La gente deve sapere cos'è successo, senza quegli errori avremmo avuto meno morti". E adesso, proprio quel,...

Il procuratore Chiappani sul possibile illecito disciplinare: “L’ho saputo dai giornali” BergamoNews.it

Tra chi dice che è andato oltre con le parole pronunciate in tv e chi invece sostiene che gliela vogliano far pagare per aver toccato i piani alti delle istituzioni. In mezzo c’è lui, Antonio Chiappan ...Gli ispettori si sono mossi per trovare carte e documenti per far luce su quanto è accaduto nei giorni cui l'inchiesta è stata chiusa ...