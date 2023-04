Il processo Paltrow. Meglio di un film (Di mercoledì 5 aprile 2023) Per la sua interpretazione alla sbarra Gwyneth Paltrow dovrebbe essere già candidata all’Oscar. Migliore attrice protagonista, con un anno d’anticipo. Ecco i fatti: nel 2016 la bionda star trascorreva con i figli una costosissima vacanza sulla neve dello Utah. Mentre sciava pare che abbia travolto un ottico in pensione. O almeno questa è la versione di Terry Sanderson, capello brizzolato e cravatte da mandato di cattura estetico. Nello scontro gli avrebbe rotto quattro costole, non si sarebbe neanche informata di come stesse, lasciandolo confuso e soprattutto moralmente distrutto. «Da quel momento non sono stato più lo stesso» ha dichiarato, decidendo dopo tre anni di citarla in giudizio per 300 mila dollari. Bruscolini per l’imprenditrice e guru del benessere. Ma lei, che è rimasta la geniale Margot de I Tenenbaum, ha voluto stare al gioco e lo ha sfidato per un ... Leggi su panorama (Di mercoledì 5 aprile 2023) Per la sua interpretazione alla sbarra Gwynethdovrebbe essere già candidata all’Oscar. Migliore attrice protagonista, con un anno d’anticipo. Ecco i fatti: nel 2016 la bionda star trascorreva con i figli una costosissima vacanza sulla neve dello Utah. Mentre sciava pare che abbia travolto un ottico in pensione. O almeno questa è la versione di Terry Sanderson, capello brizzolato e cravatte da mandato di cattura estetico. Nello scontro gli avrebbe rotto quattro costole, non si sarebbe neanche informata di come stesse, lasciandolo confuso e soprattutto moralmente distrutto. «Da quel momento non sono stato più lo stesso» ha dichiarato, decidendo dopo tre anni di citarla in giudizio per 300 mila dollari. Bruscolini per l’imprenditrice e guru del benessere. Ma lei, che è rimasta la geniale Margot de I Tenenbaum, ha voluto stare al gioco e lo ha sfidato per un ...

