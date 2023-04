Il primo dolce scatto con cui Kaley Cuoco ha presentato la figlia (Di mercoledì 5 aprile 2023) Kaley Cuoco è diventata mamma per la prima volta il 30 marzo 2023 (esattamente come Aurora Ramazzotti), giorno in cui ha dato alla luce Matilda Carmine Richie. È stata la stessa Penny di The Bing Bang Theory a dare l’annuncio attraverso il suo profilo Instagram, sottolineando quanto sia felice per l’arrivo della bambina: “La nuova luce della nostra vita” – ha scritto in un post che è stato condiviso anche dal compagno, Tom Pelphery. La scelta del nome Carmine non è casuale, ma è stata fatta per rendere omaggio al padre dell’attrice, Gary Carmine Cuoco, un agente immobiliare che, come si può dedurre, ha evidenti origini italiane. La mamma dell’attrice, Layne Ann Wingate, ha invece origini tedesche e inglesi. NewsMamme VIP Kaley Cuoco è incita e il suo gender reveal ... Leggi su gravidanzaonline (Di mercoledì 5 aprile 2023)è diventata mamma per la prima volta il 30 marzo 2023 (esattamente come Aurora Ramazzotti), giorno in cui ha dato alla luce Matilda Carmine Richie. È stata la stessa Penny di The Bing Bang Theory a dare l’annuncio attraverso il suo profilo Instagram, sottolineando quanto sia felice per l’arrivo della bambina: “La nuova luce della nostra vita” – ha scritto in un post che è stato condiviso anche dal compagno, Tom Pelphery. La scelta del nome Carmine non è casuale, ma è stata fatta per rendere omaggio al padre dell’attrice, Gary Carmine, un agente immobiliare che, come si può dedurre, ha evidenti origini italiane. La mamma dell’attrice, Layne Ann Wingate, ha invece origini tedesche e inglesi. NewsMamme VIPè incita e il suo gender reveal ...

Advertising

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... sono_permalosa : comunque possiamo finirla con questo concetto che se sono magra e non prende il dolce è perché voglio mantenere la… - PallotoleAlDen1 : @cenciobuga Calcola che questo è quando ordini l’aperitivo, poi arriverà l’aperitivo e seguirà cena con antipasto,… - annaalfaaa : È stato il mio primo grande fratello che davvero mi sono affezionata a due persone con un anima bella e dolce. Due… - ronrons2 : @PaoloLeChat Cucina salentina, dal primo al dolce, come la mangiai alla Cucina Casalinga (chissà se si chiamava cos… - adhaferea : cioè è il mio primo ragazzo, è sempre stato dolce nei messaggi e anche di persona, tutta sta freddezza non me l’asp… -