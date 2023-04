Il prezzo del gas chiude in calo a 44,6 euro (Di mercoledì 5 aprile 2023) Il prezzo del gas chiude in calo con gli operatori che guardano alle temperature superiori alla media con un minor impatto sugli stoccaggi. Ad Amsterdam le quotazioni scendono del 4,3% a 44,6 euro al ... Leggi su notizie.tiscali (Di mercoledì 5 aprile 2023) Ildel gasincon gli operatori che guardano alle temperature superiori alla media con un minor impatto sugli stoccaggi. Ad Amsterdam le quotazioni scendono del 4,3% a 44,6al ...

Advertising

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... TCommodity : A trarre particolare vantaggio dal taglio produttivo dell'Opec+ potrebbe proprio essere Mosca visto che le pression… - TCommodity : Il taglio alla produzione deciso ieri dall'OPEC manda un chiaro segnale al mercato: il prezzo del petrolio ha tocca… - sscnapoli : ?? Champions League, #NapoliMilan biglietti in vendita dalle ore 12:00. Prelazione per gli abbonati fino a giovedì a… - Alezzzzio7 : @Ibrahimano_81 in che senso ha finito di scontare il ffp? non funziona così. Gerry non recuperà mai quei 1.3 mili… - FocusEconomia : Diminuisce drasticamente il potere d'acquisto delle #famiglie italiane, nonostante sia calato il prezzo del #gas. L… -