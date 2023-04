Il presidente spagnolo Sanchez da Meloni. Le dichiarazioni alla stampa (Di mercoledì 5 aprile 2023) Il presidente del governo spagnolo Pedro Sanchez ha incontrato la presidente del Consiglio Giorgia Meloni, nel suo tour di incontri con i presidenti degli stati membri dell'Ue per preparare la presidenza spagnola del Consiglio europeo che inizierà nel secondo semestre dell'anno. La visita di Sanchez era stata anticipata lo scorso 24 marzo dal Pais, che aveva sottolineato come l'incontro con Meloni fosse quello più “politicamente delicato” per il leader socialista. Se è vero che il premier spagnolo e la presidente del Consiglio italiana siano in disaccordo in materia di immigrazione, esistono però anche molti punti in comuni su alcune altre questioni delicate fra cui le riforme del mercato energetico europeo e del Patto di stabilità. Leggi su ilfoglio (Di mercoledì 5 aprile 2023) Ildel governoPedroha incontrato ladel Consiglio Giorgia, nel suo tour di incontri con i presidenti degli stati membri dell'Ue per preparare la presidenza spagnola del Consiglio europeo che inizierà nel secondo semestre dell'anno. La visita diera stata anticipata lo scorso 24 marzo dal Pais, che aveva sottolineato come l'incontro confosse quello più “politicamente delicato” per il leader socialista. Se è vero che il premiere ladel Consiglio italiana siano in disaccordo in materia di immigrazione, esistono però anche molti punti in comuni su alcune altre questioni delicate fra cui le riforme del mercato energetico europeo e del Patto di stabilità.

