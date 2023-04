Il presidente Figc Gravina nominato vicepresidente Uefa | al fianco di Ceferin fino al 2027

(Di mercoledì 5 aprile 2023) IldellaGabrielediventa anche vicedell’. La nomina è stata comunicata in seguito al Congresso del organizzazione di governo del pallone europeo che ha confermato al timone Aleksander. Il 55enne sloveno, unico candidato al 47° congresso ordinario in corso a Lisbona, è stato eletto per acclamazione e resteràal: il suo regno è cominciato il 14 settembre 2016 ed era passato per una prima riconferma il 7 febbraio 2019. La gallese Laura McAllister esono stati nominati vicepresidentiin sostituzione di Fernando Gomes e Sándor Csányi, che diventano il primo membro ordinario del Consiglio Fifa e il secondo ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... ZZiliani : Se il ministro dello sport @andreaabodi è un uomo con la U maiuscola, chiama #Gravina presidente @figc e gli chiede… - mirkonicolino : ?? Il Consiglio di Stato dichiara IMPROCEDIBILE il ricorso di Gabriele #Gravina, presidente #Figc, avverso il dispos… - ZZiliani : Tutto bene @andreaabodi ministro dello sport, tutto bene #Gravina presidente @FIGC? Dunque è la pirateria che uccid… - Silvano14133192 : RT @Zio_Frank_1_Jj: Quando sei il barboncino di #Ceferin ti premiano a crocchette.. 'Il presidente Figc, Gabriele #Gravina, è stato nomina… - karda70 : RT @SkySport: ULTIM'ORA UEFA IL PRESIDENTE FIGC GABRIELE GRAVINA NOMINATO VICEPRESIDENTE UEFA #SkySport #UEFA #Gravina #FIGC -

Ildella federcalcio Gabriele Gravina è stato nominato vicepresidente dell'Uefa al termine del comitato esecutivo di oggi, svoltosi dopo la rielezione alla presidenza, per acclamazione, di ...Nella conferenza stampa per la sua rielezione, ilUefa Aleksander Ceferin ha rivelato che aldella, insieme a Laura McAllister, è stata assegnata la seconda carica più ...La nuova carica per il numero 1 dellaè stata annunciata in conferenza stampa dallo stesso Ceferin, confermato per la terza volta come, mentre l'altra vicepresidente sarà Laura ...

La FIGC e il Presidente Gravina si uniscono al cordoglio dei familiari ... FIGC

Di questo ne beneficerebbe Gabriele Gravina, presidente della FIGC, pronto a scalare le gerarchie. Aleksandr Ceferin è stato rieletto nel ruolo di presidente dell’UEFA. Lo sloveno era l’unico ...Nella giornata di oggi è stato confermato come presidente della Uefa Aleksander Ceferin ... c'è una novità che riguarda Gabriele Gravina. Il numero uno della Figc, come ufficializzato da Ceferin ...