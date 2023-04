Il post-Pd di Schlein si sta radicalizzando (come previsto) ma non ha progetti di lungo periodo (Di mercoledì 5 aprile 2023) Eletta formalmente il 12 marzo, non è passato giorno senza che Elly Schlein non abbia trovato una cosa da dire, una cosa da fare, obiettivamente un’altra musica rispetto alle mollezze dell’era Letta e al dilettantismo della segreteria Zingaretti. Lei si sta dimostrando caparbia, persino dura malgrado l’immagine mite, una professionista della politica per quanto sui generis. A un mese dalla sua ascesa non si sa ancora se abbia in testa un progetto di lungo respiro – e questa incognita continua a essere il suo punto più debole – e però emerge chiaramente la volontà di marcare il territorio radicalizzando il Partito democratico a sinistra in modo speculare allo spostamento a destra del quadro politico impresso dalla rivale Giorgia Meloni. Quella che Schlein ha scelto di fare è una battaglia giorno per ... Leggi su linkiesta (Di mercoledì 5 aprile 2023) Eletta formalmente il 12 marzo, non è passato giorno senza che Ellynon abbia trovato una cosa da dire, una cosa da fare, obiettivamente un’altra musica rispetto alle mollezze dell’era Letta e al dilettantismo della segreteria Zingaretti. Lei si sta dimostrando caparbia, persino dura malgrado l’immagine mite, una professionista della politica per quanto sui generis. A un mese dalla sua ascesa non si sa ancora se abbia in testa un progetto direspiro – e questa incognita continua a essere il suo punto più debole – e però emerge chiaramente la volontà di marcare il territorioil Partito democratico a sinistra in modo speculare allo samento a destra del quadro politico impresso dalla rivale Giorgia Meloni. Quella cheha scelto di fare è una battaglia giorno per ...

