'Il Popolo', il giornale antifascista di don Sturzo, nasceva cent'anni fa: un percorso accidentato (Di mercoledì 5 aprile 2023) Il 5 aprile 1923 esce il primo numero del quotidiano Il Popolo, che dal 1924 diventa organo del Partito popolare. La ragione della sua comparsa si deve al segretario del partito, don Luigi Sturzo, che fonda il giornale in risposta all'accodamento filo fascista di molta stampa cattolica. A dirigere Il Popolo è chiamato il 34enne Giuseppe Donati, un cattolico antifascista da sempre ostile ai cattolici conservatori, al punto che nel 1919 aveva fondato un effimero partito cattolico (Partito democratico cristiano) in polemica con gli elementi più tradizionalisti del Ppi. Sono giorni agitati per il Partito popolare. Una settimana dopo la fondazione del giornale, il 12 aprile, si apre a Torino il congresso dei popolari che, a maggioranza, sceglie una linea antifascista presentando le dimissioni dei suoi ...

