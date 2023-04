Il popolo di Mar-a-Lago: “Nessuno tocchi The Donald” (Di mercoledì 5 aprile 2023) Nel fortino del tycoon in attesa del discorso che lancerà la sua candidatura per il 2024: «Restiamo dalla sua parte, quello che gli è successo un giorno potrebbe capitare a noi» Leggi su lastampa (Di mercoledì 5 aprile 2023) Nel fortino del tycoon in attesa del discorso che lancerà la sua candidatura per il 2024: «Restiamo dalla sua parte, quello che gli è successo un giorno potrebbe capitare a noi»

Advertising

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... Pinosuma1 : @taninoferri Sul Mar Nero.. Popolo...latino, come l'Italia - _PEREZ_KARLHA : @mar_tina5 @Pollican3 IN TUTTI I PROFILI DI TIK TOK ?????? L'UNICA COPPIA CHE HA VERAMENTE TROVATO L'AMORE ALL'INTERNO… - webertoctania : @Mar_Troisi @UltimaGenerazi1 Tutte queste azioni di vandalismo sono programmate dal sistema, per giustificare poi l… - vicky68_ : RT @SionRomina: - kikinouri : @LaVeritaWeb @stegraziosi Ahahah....il popolo ??? Erano una ventina di persone che sventolavano le bandiere di fronte a Mar-a-Lago. -