Il Pd sotto accusa dopo la festa per i cento anni di Valentino Bortoloso, il partigiano Teppa tra gli autori dell'eccidio di di Schio (Di mercoledì 5 aprile 2023) Il più saggio di tutti, nel giorno del suo centesimo compleanno, è stato lui, Valentino Bortoloso, il partigiano "Teppa" protagonista dell'eccidio avvenuto nella notte del 6 luglio 1945 all'interno del carcere di Schio. Due mesi e mezzo dopo la Liberazione, furono uccise 54 persone, uomini e donne, tra cui molti fascisti, ma anche detenuti comuni. Il commando faceva parte della Divisione garibaldina "Garemi" e agì in un momento in cui la cittadina tessile era lacerata dopo il ritorno a casa da Mauthausen dell'unico sopravvissuto di una retata nazifascista dell'autunno precedente. William Pierdicchi, una specie di fantasma che pesava 38 chili, aveva dato l'annuncio: "Non tornerà nessun altro vivo". La strage fu feroce, alcuni degli ...

