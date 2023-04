Il Paradiso delle Signore, trama 5 aprile 2023: Vito chiede scusa a Francesco (Di mercoledì 5 aprile 2023) Vito Lamantia non si arrenderà a perdere Maria e, nella puntata de Il Paradiso delle Signore di mercoledì 5 aprile 2023, deciderà di compiere un'azione del tutto inaspettata. Intanto, Ezio e Veronica, dopo aver appreso che Marco e Stefania si sono lasciati, si confronteranno sul da farsi. I due, in particolare, si chiederanno se sia il caso di informare Gemma proprio ora che sembra più serena in vista del suo matrimonio con Roberto. Colombo e la compagna, alla fine, riterranno opportuno non dirle ancora niente per non rischiare di turbarla ulteriormente. Dal canto suo, la giovane Zanatta, pur proiettata verso la sua nuova vita con Landi e verso il bambino che sta aspettando, non potrà fare a meno di pensare al suo ex fidanzato e di chiedersi il motivo ... Leggi su tvpertutti (Di mercoledì 5 aprile 2023)Lamantia non si arrenderà a perdere Maria e, nella puntata de Ildi mercoledì 5, deciderà di compiere un'azione del tutto inaspettata. Intanto, Ezio e Veronica, dopo aver appreso che Marco e Stefania si sono lasciati, si confronteranno sul da farsi. I due, in particolare, siranno se sia il caso di informare Gemma proprio ora che sembra più serena in vista del suo matrimonio con Roberto. Colombo e la compagna, alla fine, riterranno opportuno non dirle ancora niente per non rischiare di turbarla ulteriormente. Dal canto suo, la giovane Zanatta, pur proiettata verso la sua nuova vita con Landi e verso il bambino che sta aspettando, non potrà fare a meno di pensare al suo ex fidanzato e dirsi il motivo ...

