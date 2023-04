Il Paradiso delle Signore | reazioni social puntata 4 aprile | Adelaide scoppia a piangere | fan ‘E se fosse viva Margherita’

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... Tommasocerno : La Colomba tradizionale delle Valli del Natisone al Paradiso dei golosi a San Pietro Così i nostri nonni festeggiav… - TuPoes1a : RT @nicotera70: Sei quel rifugio dove ritrovo la pace, l'amore e la passione. Un'angolo di paradiso motivo delle mie ispirazioni. #EroTuit… - lasimpatiaconta : @maryparrilla08 Oddio, questa canzone è una delle mie preferite di sempre di Taylor e vederla associata a Ade è qua… - veccomiqui : abbiamo avuto le room delle #drojelline con le lezioni giuridiche di @Giadscar e stasera abbiamo avuto la lezione d… - nerinadinunzio : RT @Tommasocerno: La Colomba tradizionale delle Valli del Natisone al Paradiso dei golosi a San Pietro Così i nostri nonni festeggiavano la… -

Durante l'intervista l'attore piemontese che impersona Ezio Colombo si è sbilanciato rivelando qual è secondo lui il segreto degli ottimi ascolti de Ilsignore : Ed un altro punto di ...In accordo con l'associazione Voci di dentro, che da anni opera per il reinserimentopersone ... Elena, per la Casa Circondariale di Pescara la Dr. Lucia Di Feliciantonio, per l'...Diversi colpi di scena avverranno nel corsonuove puntate de IlSignore in programma dal 10 al 14 aprile in prima visione sui teleschermi di Rai 1. Le trame dello sceneggiato ambientato a Milano segnalano che Salvatore Amato diventerà zio, mentre ...

Con: Alessandro Tersigni, Roberto Farnesi, Antonella Attili, Vanessa Gravina, Giorgio Lupano, Marta Richeldi, Alessandro Fella, Emanuel Caserio, Enrica Pintore ...Alcune reazioni dei follower de Il Paradiso delle Signore sulla puntata del 4 aprile, Marco pranza con Roberto, un fan: 'La lana e la seta' ...