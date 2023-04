Il Papa: “Vorrei portare speranza per le strade di Roma ma non mi lasciano andare” (Di mercoledì 5 aprile 2023) Città del Vaticano – “Non mi lasciando andare”. A rivelarlo è Papa Francesco che, nel corso dell’Udienza generale del mercoledì, racconta le differenze tra quando era vescovo dell’altra diocesi (quella di Buenos Aires) e quella di cui è a capo ora, ovvero quella di Roma: “A me, quando potevo andare per le strade, adesso non posso perché non mi lasciano, ma quando potevo andare per le strade nell’altra diocesi, piaceva guardare lo sguardo della gente. Quanti sguardi tristi! Gente triste, gente che parlava con sé stessa, gente che camminava soltanto con il telefonino, ma senza pace, senza speranza”. La voce, a tratti, è rotta dalla tosse. Prima di cominciare la catechesi ha fatto un lungo giro in Papamobile, facendo ... Leggi su ilfaroonline (Di mercoledì 5 aprile 2023) Città del Vaticano – “Non mi lasciando”. A rivelarlo èFrancesco che, nel corso dell’Udienza generale del mercoledì, racconta le differenze tra quando era vescovo dell’altra diocesi (quella di Buenos Aires) e quella di cui è a capo ora, ovvero quella di: “A me, quando potevoper le, adesso non posso perché non mi, ma quando potevoper lenell’altra diocesi, piaceva guardare lo sguardo della gente. Quanti sguardi tristi! Gente triste, gente che parlava con sé stessa, gente che camminava soltanto con il telefonino, ma senza pace, senza”. La voce, a tratti, è rotta dalla tosse. Prima di cominciare la catechesi ha fatto un lungo giro inmobile, facendo ...

