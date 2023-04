Il Papa: "Nessuna prescrizione per i reati di abusi sui minori" (Di mercoledì 5 aprile 2023) AGI - Mi impegno affinché "questi casi di abuso sui minori non cadano in prescrizione. E se con gli anni cadono in prescrizione, io tolgo automaticamente tale prescrizione. Non voglio che questo cada mai in prescrizione". Questa la promessa di Papa Francesco in "Amen. Francisco responde", un documentario di 83 minuti diretto dagli spagnoli Jordi Evole e Marius Sanchez, uscito questo 5 aprile sulla piattaforma streaming Disney+. #5aprile “Amén. Francisco responde”: un documentario con #PapaFrancesco di 83 minuti diretto dagli spagnoli Jordi Évole e Màrius Sánchez, uscito questo 5 aprile sulla piattaforma streaming Disney+. Leggi https://t.co/HTUYmGARwe — L'Osservatore Romano (@oss romano) April 5, 2023 Il sesso La Rete non è una cosa cattiva, dipende dall'uso ... Leggi su agi (Di mercoledì 5 aprile 2023) AGI - Mi impegno affinché "questi casi di abuso suinon cadano in. E se con gli anni cadono in, io tolgo automaticamente tale. Non voglio che questo cada mai in". Questa la promessa diFrancesco in "Amen. Francisco responde", un documentario di 83 minuti diretto dagli spagnoli Jordi Evole e Marius Sanchez, uscito questo 5 aprile sulla piattaforma streaming Disney+. #5aprile “Amén. Francisco responde”: un documentario con #Francesco di 83 minuti diretto dagli spagnoli Jordi Évole e Màrius Sánchez, uscito questo 5 aprile sulla piattaforma streaming Disney+. Leggi https://t.co/HTUYmGARwe — L'Osservatore Romano (@oss romano) April 5, 2023 Il sesso La Rete non è una cosa cattiva, dipende dall'uso ...

