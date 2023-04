Il Papa e l’udienza al freddo (dopo l’infezione e il ricovero): «Sono ancora vivo» (Di mercoledì 5 aprile 2023) l’udienza all’aperto, nonostante il ricovero per un’infezione polmonare. Bergoglio gira in sedia a rotelle per i saluti e risponde alle domande: «Santo Padre, ci ha fatto spaventare. Come sta davvero?» Leggi su corriere (Di mercoledì 5 aprile 2023)all’aperto, nonostante ilper un’infezione polmonare. Bergoglio gira in sedia a rotelle per i saluti e risponde alle domande: «Santo Padre, ci ha fatto spaventare. Come sta davvero?»

Advertising

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... vaticannews_it : #PapaFrancesco nell' #udienzagenerale 'Gesù sulla croce trasforma il dolore in amore: abbiamo bisogno di semplicità… - vaticannews_it : #PapaFrancesco nell'#udienzagenerale sull'Apostolo Paolo dice che ciò che lo ha cambiato non è una semplice idea o… - contini_r : RT @EwtnItalia: ?? VIDEO | Durante l'udienza generale di oggi, Papa Francesco ha riflettuto sulla prevalenza del male e della disuguaglianza… - anna_giu1 : RT @VatiVision: ??L' #Udienza Generale di oggi #5aprile di #PapaFrancesco??? - NuovaScintilla : RT @vaticannews_it: #PapaFrancesco nell' #udienzagenerale 'Gesù sulla croce trasforma il dolore in amore: abbiamo bisogno di semplicità, di… -