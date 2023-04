Il padre non versa l’assegno di mantenimento. La Cassazione: “Devono pagare i nonni” (Di mercoledì 5 aprile 2023) La vicenda del mantenimento dei figli, se il padre non versa l’assegno di mantenimento, si discute da anni. Tutto era iniziato nel 2010, quando il tribunale di Velletri aveva imposto a dei nonni paterni di mantenere il nipote contribuendo all’assegno, che avrebbe dovuto versare il padre, separato dalla madre del bambino. Nel 2010, quando il caso era agli inizi, il padre viveva con i genitori e il giudice, come riporta la stampa, aveva imposto ai nonni di versare 200 dei 350 euro stabiliti per l’assegno di mantenimento del bambino, mentre i genitori erano in fase di separazione. I nonni avevano provato a fare ricorso in appello, ma ... Leggi su news.robadadonne (Di mercoledì 5 aprile 2023) La vicenda deldei figli, se ilnondi, si discute da anni. Tutto era iniziato nel 2010, quando il tribunale di Velletri aveva imposto a deipaterni di mantenere il nipote contribuendo al, che avrebbe dovutore il, separato dalla madre del bambino. Nel 2010, quando il caso era agli inizi, ilviveva con i genitori e il giudice, come riporta la stampa, aveva imposto aidire 200 dei 350 euro stabiliti perdidel bambino, mentre i genitori erano in fase di separazione. Iavevano provato a fare ricorso in appello, ma ...

