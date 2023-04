"Il padre della sposa", un remake che non fa rimpiangere l'originale (Di mercoledì 5 aprile 2023) IL padre della sposa La7D ore 21.30. Con Steve Martin, Diane Keaton e Martin Short. Regia di Charles Shyer. Produzione USA 1991. Durata: 1 ora e 45 minuti LA TRAMA remake di un celebre film del 1950 con Spencer Tracy e una diciottenne Elizabeth Taylor. Qui il padre (Steve Martin) ha doppi grattacapi. Non solo il matrimonio (che si annuncia costosissimo) della figliola . Ma anche un'imprevista maternità della sua signora. Conseguenza: quando la ragazza rimane incinta sarà ricoverata assieme alla madre nello stesso reparto maternità. PERCHÈ VEDERLO Perché il remake non fa troppo rimpiangere l'originale. Martin non ha certo la leggendaria comunicativa di Tracy, ma dà sempre buona prova nei panni di americano stressato ... Leggi su liberoquotidiano (Di mercoledì 5 aprile 2023) ILLa7D ore 21.30. Con Steve Martin, Diane Keaton e Martin Short. Regia di Charles Shyer. Produzione USA 1991. Durata: 1 ora e 45 minuti LA TRAMAdi un celebre film del 1950 con Spencer Tracy e una diciottenne Elizabeth Taylor. Qui il(Steve Martin) ha doppi grattacapi. Non solo il matrimonio (che si annuncia costosissimo)figliola . Ma anche un'imprevista maternitàsua signora. Conseguenza: quando la ragazza rimane incinta sarà ricoverata assieme alla madre nello stesso reparto maternità. PERCHÈ VEDERLO Perché ilnon fa troppol'. Martin non ha certo la leggendaria comunicativa di Tracy, ma dà sempre buona prova nei panni di americano stressato ...

