Il nuovo ordine cinese

(Di mercoledì 5 aprile 2023) La visita di Xi Jinping a Vladimir Putin è l’ennesimo tassello di una strategia più ampia, dove il rebus Ucraina è un dettaglio. Il vero obiettivo è completare l’espansione globale che passa per acquisizioni economiche negli Stati più ricchi e conquista di materie prime e territori in quelli in via di sviluppo. E l’Italia è a un bivio: dove proseguire sulla Via della Seta è molto pericoloso. La baronessa, il divo guerriero e il Dragone. Non è, purtroppo, un film fantasy, ma la cronaca che dalla martoriata Ucraina s’irradia a gettare luce sinistra sulespansionismo. Ursula von der Leyen, presidente della Commissione di un’Unione europea assente e inconsistente sullo scacchiere mondiale, corre con colpevole ritardo a incontrare Xi Jinping, mentre Volodymyr Zelensky spera che il dittatorelo vada a trovare a Kiev. Teme ...