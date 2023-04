Il nuovo Galaxy SmartTag in arrivo quest’anno, insieme ad un prodotto inaspettato (Di mercoledì 5 aprile 2023) Stando alle ultime indiscrezioni sembra che Samsung abbia intenzione di lanciare quest'anno il nuovo Galaxy SmartTag e le nuove Galaxy Buds 3 L'articolo proviene da TuttoAndroid. Leggi su tuttoandroid (Di mercoledì 5 aprile 2023) Stando alle ultime indiscrezioni sembra che Samsung abbia intenzione di lanciare quest'anno ile le nuoveBuds 3 L'articolo proviene da TuttoAndroid.

Advertising

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... DSY_Galaxy : RT @DsyreEsports: Impara dai migliori con il nuovo percorso DSYRE SCHOOL! Con le guide dei nostri Pro players e Coach, imparerai tecniche… - infoitscienza : Il nuovo Samsung Galaxy A54 è già in offerta su eBay - infoitscienza : Samsung Galaxy S23 Ultra: nuovo MINIMO STORICO con QUEST'OFFERTA ( - TuttoAndroid : Samsung Galaxy S23 e un viaggio a New York in palio nel nuovo concorso di PosteMobile - infoitscienza : Samsung Galaxy S23, con lo sconto più il coupon precipita di nuovo al MINIMO STORICO -