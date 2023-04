Il nuovo documentario sulla moda che tutti dovrebbero vedere (Di mercoledì 5 aprile 2023) Coinvolgente, commovente e a tratti straziante: il nuovo documentario-inchiesta prodotto da Sky e Will Italia è qualcosa che tutti dovrebbero vedere. Pensato non solo per gli appassionati di moda, “JUNK – armadi pieni” nasce con l’obiettivo di puntare i riflettori sui retroscena meno patinati del fashion system, svelando l’impatto che questo settore ha sull’ambiente e le persone. Con la partecipazione di Matteo War, scritta e diretta da Olmo Parenti e Matteo Keffer di A Thing By, visibile sul canale YouTube di Sky Italia, on demand su Sky e su NOW, è il contenuto educativo da guardare questo mese. JUNK – armadi pieni Accompagnati da una guida d’eccezione, l’attivista e designer green Matteo Ward, nei sei episodi di “JUNK armadi pieni” vengono mostrati i danni che il fast fashion e ... Leggi su iodonna (Di mercoledì 5 aprile 2023) Coinvolgente, commovente e a tratti straziante: il-inchiesta prodotto da Sky e Will Italia è qualcosa che. Pensato non solo per gli appassionati di, “JUNK – armadi pieni” nasce con l’obiettivo di puntare i riflettori sui retroscena meno patinati del fashion system, svelando l’impatto che questo settore ha sull’ambiente e le persone. Con la partecipazione di Matteo War, scritta e diretta da Olmo Parenti e Matteo Keffer di A Thing By, visibile sul canale YouTube di Sky Italia, on demand su Sky e su NOW, è il contenuto educativo da guardare questo mese. JUNK – armadi pieni Accompagnati da una guida d’eccezione, l’attivista e designer green Matteo Ward, nei sei episodi di “JUNK armadi pieni” vengono mostrati i danni che il fast fashion e ...

