Il nuovo aggiornamento iOS 17 potrebbe far fuori l'iPhone X (Di mercoledì 5 aprile 2023) Non arrivano esattamente notizie incoraggianti per tutti coloro che si ritrovano con un iPhone X e che, fino ad oggi, hanno mostrato impazienza nell'attendere il rilascio del nuovo aggiornamento iOS 17. Già, perché dopo aver analizzato alcuni aspetti relativi al pacchetto software con un altro articolo, a partire dalle considerazioni sulla data dell'evento tramite il cui dovrebbe essere presentato alla stampa ed al pubblico, oggi occorre fare un altro step. Una delle questioni più delicate per gli utenti Apple, infatti, si riferisce proprio alla compatibilità del firmware coi vari dispositivi che sono in circolazione. Più concretezza con il nuovo aggiornamento iOS 17: il primo modello a rischiare è l'iPhone X Quali sono i dispositivi che rischiano di essere esclusi dalla distribuzione del ...

