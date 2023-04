Il numero uno della FIGC Gravina nominato vicepresidente dell'Uefa. Alla guida riconfermato Ceferin (Di mercoledì 5 aprile 2023) Il presidente della federcalcio Gabriele Gravina è stato nominato vicepresidente dell'Uefa al termine del comitato esecutivo di oggi, svoltosi dopo la rielezione Alla presidenza, per acclamazione, di ... Leggi su gazzettadelsud (Di mercoledì 5 aprile 2023) Il presidentefedercalcio Gabrieleè statoal termine del comitato esecutivo di oggi, svoltosi dopo la rielezionepresidenza, per acclamazione, di ...

Advertising

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... satyakumar_y : ‘Numero Uno’ & the name is ‘Narendra Modi’ - capuanogio : Le parole di #Ceferin sulla #Juventus e sugli altri club della #Superlega sono la vendetta politica del presidente… - theideaofanna : la notifica di outlook....mio nemico numero uno... - Kikka57847350 : Uno degli ultimi punti, top: non solo i Palestinesi vittime, ma tutte le minoranze. Come se non fosse abbastanza ch… - Lucavad72 : RT @Agenzia_Ansa: Dopo Baggio, Del Piero e Totti, arriva Gianfranco Zola a completare il poker di fantasisti della 'Hall of Fame del Calcio… -