"Il mio crimine è difendere l’America”, ha detto Trump dal suo mondo capovolto (Di mercoledì 5 aprile 2023) Lunedì sera Donald J. Trump era in Florida, poi è salito sul suo aereo, il Trump Force One, ed è arrivato a New York dove ha passato le successive venti ore nel suo ufficio, al ventiseiesimo piano della Trump Tower, al centro di Manhattan. Martedì subito dopo pranzo è salito su un Suv nero ed è arrivato davanti al tribunale dove si è consegnato alle autorità dello stato di New York. Ha salutato rapidamente la folla, ha lasciato le impronte digitali a un agente – niente manette, niente foto segnaletica – e poi, seduto in un’aula circondato dai suoi avvocati, ha ascoltato i 34 capi d’accusa per cui è stato incriminato. 34 falsificazione di documenti, crimine perseguibile penalmente se serve a nascondere altri crimini e se la falsificazione è avvenuta con un’intenzione criminale. Trump si è dichiarato ... Leggi su ilfoglio (Di mercoledì 5 aprile 2023) Lunedì sera Donald J.era in Florida, poi è salito sul suo aereo, ilForce One, ed è arrivato a New York dove ha passato le successive venti ore nel suo ufficio, al ventiseiesimo piano dellaTower, al centro di Manhattan. Martedì subito dopo pranzo è salito su un Suv nero ed è arrivato davanti al tribunale dove si è consegnato alle autorità dello stato di New York. Ha salutato rapidamente la folla, ha lasciato le impronte digitali a un agente – niente manette, niente foto segnaletica – e poi, seduto in un’aula circondato dai suoi avvocati, ha ascoltato i 34 capi d’accusa per cui è stato incriminato. 34 falsificazione di documenti,perseguibile penalmente se serve a nascondere altri crimini e se la falsificazione è avvenuta con un’intenzione criminale.si è dichiarato ...

