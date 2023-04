Il miglior Deodorante secondo Altroconsumo costa 1 | 59 €

Leggi su donnaup

(Di mercoledì 5 aprile 2023) Sono 11 i deodoranti testati per noi dache ha inteso individuare ilantitraspirante in commercio. D’altronde, si tratta di uno dei cosiddetti “indispensabili” del beauty case, un prodotto che prolunga la sensazione di pulizia e freschezza dopo il bagno, la doccia o il semplice risciacquo mattutino. Inutile dire che permette di prevenire semplicemente la formazione di cattivi odori dovuti non tanto alla sudorazione in sé, quanto ad una reazione personale del pH della pelle e dei tessuti che indossiamo. Vanno rigorosamente applicati dopo un’accurata e quotidiana igiene personale, insostituibile. Ma la zona in cui vengono stesi è sensibile! Sotto alle ascelle, soprattutto, sono presenti i linfonodi che veicolano anche per osmosi dermica gli ingredienti presenti nei cosmetici che utilizziamo. È quindi indispensabile che siano tutti ...