Il liceo del Made in Italy? Un’idea vincente Parla Granelli Confartigianato

Formazione e cultura, identità e territorio. Le linee programmatiche del governo permeano anche, quanto meno dal punto di vista delle intenzioni, uno degli aspetti strategici per il futuro del Paese: la scuola, l'istruzione. Il premier Giorgia Meloni ha esplicitato chiaramente, dal palco del VinItaly, la sua volontà di costituire un liceo del Made in Italy. Un'idea che fa il paio con il rafforzamento dell'appeal degli istituti tecnici che garantiscono "maggiori sbocchi professionali rispetto ad altri percorsi formativi". Tutte idee che trovano il plauso del mondo delle imprese come conferma a Formiche.net il presidente di Confartigianato, Marco Granelli. Territori, cultura e identità. Meloni sta pensando a una scuola che intrecci questi elementi nel solco della ...

