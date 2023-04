Il grande ritorno di Harry Potter | sta per diventare una serie tv

(Di mercoledì 5 aprile 2023) La notizia che aspettavamo.– con tutti i suoi sette libri – sta perunatv. Ecco i dettagli di una notizia che aspettavamo da tempo (nella foto, Daniel Radliffe in una scena die la pietra filosofale – 2001). Era logico che succedesse, prima o poi. Sia la Warner Bros che J.K. Rowling sono, dopotutto, seduti su una montagna d’oro. Perché, più del suo mondo, è ancora oggi uno dei personaggi più amati da grandi e bambini. Anche se sono passati quasi 25 anni dall’uscita del primo libro. E 12 dal film conclusivo dellae i Doni della Morte: Parte 2. Da allora, pur con la realizzazione di spin-off come Animali fantastici e dove ...

