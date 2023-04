Il governo si rimangia la promessa di assumere tremila precari nel pubblico impiego (Di mercoledì 5 aprile 2023) Dalla Giustizia al Fisco e fino al decreto pubbliche amministrazioni, in questo governo l’unica costante sembra essere quella di rimangiarsi la parola. Così accade che alla vigilia del Consiglio dei ministri in cui si sarebbe dovuto approvare il piano di potenziamento degli uffici pubblici, con tanto di bozza che ha fatto il giro delle redazioni e in cui si parlava di circa 3mila assunzioni, la maggioranza scopre di averla sparata grossa e così è corsa ai ripari congelando il provvedimento. L’ennesima giravolta. Il governo si è rimangiato l’impegno a stabilizzare tremila lavoratori precari del pubblico impiego C’è da scommettere che più di qualcuno, davanti alla bozza composta da 30 articoli, deve aver sudato freddo pensando ai costi da sostenere e per ... Leggi su lanotiziagiornale (Di mercoledì 5 aprile 2023) Dalla Giustizia al Fisco e fino al decreto pubbliche amministrazioni, in questol’unica costante sembra essere quella dirsi la parola. Così accade che alla vigilia del Consiglio dei ministri in cui si sarebbe dovuto approvare il piano di potenziamento degli uffici pubblici, con tanto di bozza che ha fatto il giro delle redazioni e in cui si parlava di circa 3mila assunzioni, la maggioranza scopre di averla sparata grossa e così è corsa ai ripari congelando il provvedimento. L’ennesima giravolta. Ilsi èto l’impegno a stabilizzarelavoratoridelC’è da scommettere che più di qualcuno, davanti alla bozza composta da 30 articoli, deve aver sudato freddo pensando ai costi da sostenere e per ...

