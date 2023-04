Il governo Meloni sta boicottando la piattaforma per la firma digitale: strumento di democrazia nel dimenticatoio (Di mercoledì 5 aprile 2023) Nonostante la piattaforma per la firma digitale delle proposte di referendum e leggi di iniziativa popolare sia pronta da mesi, per effetto di un decreto attuativo firmato dal governo Draghi, l’esecutivo guidato da Giorgia Meloni ha lasciato questo strumento di democrazia nel dimenticatoio. A oggi, infatti, il sito della piattaforma non è ancora accessibile perché “in fase di test”, ma dal governo non sono arrivati segnali che indichino interesse nello sbloccare questa situazione. C’era voluto più di un anno per raggiungere finalmente il traguardo del decreto attuativo e dell’implementazione del portale da parte di Sogei, la società informatica del ministero dell’Economia. Un risultato raggiunto ... Leggi su metropolitanmagazine (Di mercoledì 5 aprile 2023) Nonostante laper ladelle proposte di referendum e leggi di iniziativa popolare sia pronta da mesi, per effetto di un decreto attuativoto dalDraghi, l’esecutivo guidato da Giorgiaha lasciato questodi. A oggi, infatti, il sito dellanon è ancora accessibile perché “in fase di test”, ma dalnon sono arrivati segnali che indichino interesse nello sbloccare questa situazione. C’era voluto più di un anno per raggiungere finalmente il traguardo del decreto attuativo e dell’implementazione del portale da parte di Sogei, la società informatica del ministero dell’Economia. Un risultato raggiunto ...

