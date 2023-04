Il governatore Rocca a Civitavecchia: inaugurato il nuovo reparto del San Paolo (Di mercoledì 5 aprile 2023) Civitavecchia – L’Ospedale San Paolo di Civitavecchia, nell’ambito della riorganizzazione strutturale in atto, è stato dotato di un nuovo reparto di Medicina di Emergenza e Urgenza. L’unità operativa, inaugurata dal presidente della Regione Lazio, Francesco Rocca, dal sindaco di Civitavecchia Ernesto Tedesco, dal direttore generale della Asl Roma 4, Cristina Matranga e dal direttore del Dea, Beniamino Susi, è composta da dieci posti letto. Sotto il profilo della strumentazione tecnologica, è completa di tutte le attrezzature medicali di ultima generazione. Una particolare attenzione è stata posta al comfort e all’umanizzazione degli spazi. Il soffitto è stato decorato con stampe che raffigurano il cielo. Le singole postazioni sono distinte con apposita segnaletica e ... Leggi su ilfaroonline (Di mercoledì 5 aprile 2023)– L’Ospedale Sandi, nell’ambito della riorganizzazione strutturale in atto, è stato dotato di undi Medicina di Emergenza e Urgenza. L’unità operativa, inaugurata dal presidente della Regione Lazio, Francesco, dal sindaco diErnesto Tedesco, dal direttore generale della Asl Roma 4, Cristina Matranga e dal direttore del Dea, Beniamino Susi, è composta da dieci posti letto. Sotto il profilo della strumentazione tecnologica, è completa di tutte le attrezzature medicali di ultima generazione. Una particolare attenzione è stata posta al comfort e all’umanizzazione degli spazi. Il soffitto è stato decorato con stampe che raffigurano il cielo. Le singole postazioni sono distinte con apposita segnaletica e ...

