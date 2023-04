Il giallo di Rovigo: Rkia uccisa da un proiettile in testa, cosa è successo davvero? (Di mercoledì 5 aprile 2023) Il colpo partito accidentalmente, il racconto dei figli, l'alibi del marito, la testimonianza del vicino di casa. Rkia Hannaoui, 32 anni, è morta per un proiettile sparato probabilmente dal figlio minore. Come poteva il bambino avere fra le mani una pistola? Leggi su vanityfair (Di mercoledì 5 aprile 2023) Il colpo partito accidentalmente, il racconto dei figli, l'alibi del marito, la testimonianza del vicino di casa.Hannaoui, 32 anni, è morta per unsparato probabilmente dal figlio minore. Come poteva il bambino avere fra le mani una pistola?

