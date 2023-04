Il gesto di esultanza di Romelu Lukaku e i precedenti: cosa rischia la Juventus? Abodi chiede le scuse (Di mercoledì 5 aprile 2023) Ieri sera Juventus-Inter è finita molto male. La partita era stata tenace ma corretta, ma dopo il rigore e l’esultanza di Romelu Lukaku non c’è stato più un momento sereno, con tre espulsi di fila. Chi era allo stadio però aveva già intuito il motivo di quell’esultanza di sfida e provocazione di Lukaku, poi chiarita meglio anche con i video e le informazioni dettagliate uscite stamattina. Lukaku ha risposto a quel modo, modificando e rendendo più provocatoria la sua classica esultanza, per sbeffeggiare chi lo stava insultando puntando sul motivo razziale. Se questo fatto venisse appurato e certificato anche dal giudice sportivo, per Lukaku cambia poco, perché è stato espulso dall’arbitro in campo e dovrà scontare la sua giornata ... Leggi su oasport (Di mercoledì 5 aprile 2023) Ieri sera-Inter è finita molto male. La partita era stata tenace ma corretta, ma dopo il rigore e l’dinon c’è stato più un momento sereno, con tre espulsi di fila. Chi era allo stadio però aveva già intuito il motivo di quell’di sfida e provocazione di, poi chiarita meglio anche con i video e le informazioni dettagliate uscite stamattina.ha risposto a quel modo, modificando e rendendo più provocatoria la sua classica, per sbeffeggiare chi lo stava insultando puntando sul motivo razziale. Se questo fatto venisse appurato e certificato anche dal giudice sportivo, percambia poco, perché è stato espulso dall’arbitro in campo e dovrà scontare la sua giornata ...

