Il gas naturale apre in calo a 45 | 1 euro al MWh ad Amsterdam

Apertura in calo per il gas naturale sulla piazza di Amsterdam. I contratti futures sul mese di maggio segnano un ribasso del 3,15% a 45,1 euro al MWh. 5 aprile 2023. Nel caso in cui l'impresa destinataria del contributo si sia rifornita di energia elettrica o di gas naturale: b) credito d'imposta a favore delle imprese non energivore, pari al 35% delle spese sostenute; c) credito d'imposta a favore delle imprese a forte consumo di gas naturale, pari al 45% delle spese sostenute.

Gas naturale liquefatto, ecco il nuovo indice europeo per il prezzo Milano Finanza

(ANSA) - MILANO, 05 APR - Apertura in calo per il gas naturale sulla piazza di Amsterdam. I contratti futures sul mese di maggio segnano un ribasso del 3,15% a 45,1 euro al MWh. (ANSA).Nessuna novità invece per il gas naturale, ancora schiacciato poco sopra i 2 dollari. Il recupero tarda a giungere in un contesto di mercato che non vede ragioni per un incremento del prezzo, con ...