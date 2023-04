Il doppio anniversario del Santuario di Saronno: tutti gli appuntamenti in programma (Di mercoledì 5 aprile 2023) tds text logo tagline colortds text logo tagline colortds text logo tagline colortds text logo tagline color Due anniversari importanti quello del 525esimo anno dalla posa della prima pietra del Santuario di Saronno e il centenario del conferimento al Santuario del titolo di Basilica Romana Minore da parte di papa Pio XI (1923): sono le ricorrenze che si celebrano quest’anno e per le quali la Comunità pastorale Crocifisso risorto ha previsto una ... tds text logo tagline colortds text logo tagline colortds text logo tagline colortds text logo tagline colortd module 7 title excerpttd module 7 title excerpttd module 7 title excerpttd module 7 title excerptL'articolo proviene da Il Notiziario. Leggi su ilnotiziario (Di mercoledì 5 aprile 2023) tds text logo tagline colortds text logo tagline colortds text logo tagline colortds text logo tagline color Due anniversari importanti quello del 525esimo anno dalla posa della prima pietra deldie il centenario del conferimento aldel titolo di Basilica Romana Minore da parte di papa Pio XI (1923): sono le ricorrenze che si celebrano quest’anno e per le quali la Comunità pastorale Crocifisso risorto ha previsto una ... tds text logo tagline colortds text logo tagline colortds text logo tagline colortds text logo tagline colortd module 7 title excerpttd module 7 title excerpttd module 7 title excerpttd module 7 title excerptL'articolo proviene da Il Notiziario.

Advertising

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... GOGenovese : Il gruppo approderà in città in occasione della tournée che celebra un doppio anniversario: i 60 anni dalla fondazi… - ZenatiDavide : Meloni alle piccole e medie imprese: “Siete il motore dell’Italia”: Doppio impegno per la premier Giorgia Meloni. C… - SteCasati7 : @Denisyzr1 @dassste @RunAtOnce Bisogna avere buona memoria,doppio regalo a Natale, doppio compleanno,doppio anniversario...?????????? -