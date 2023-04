"Il cuore va tenuto dentro al petto.": Stefania Orlando, uno sfogo straziante (Di mercoledì 5 aprile 2023) Sfogarsi e lasciarsi andare al dolore non solo è normale ma è assolutamente giusto da fare dopo una separazione. Stefania Orlando, a sette mesi dalla fine del suo matrimonio con Simone Gianlorenzi, ha dato sfogo alle sue pene d'amore con una storia su Instagram corredata dalla canzone "Il bene nel male", con cui Madame ha partecipato all'ultima edizione di Sanremo. Il testo racconta di una storia d'amore finita e questo ha lasciato pochi dubbi tra i followers su chi fosse il destinatario finale del messaggio social. "Non ti ho mai dato il cuore, già sapevo che sarebbe stato un grosso sbaglio, il cuore va tenuto dentro al petto per poter ancora respirare", scrive la showgirl su Instagram. "L'amore è solamente di chi prova amore, non è di chi lo ... Leggi su liberoquotidiano (Di mercoledì 5 aprile 2023) Sfogarsi e lasciarsi andare al dolore non solo è normale ma è assolutamente giusto da fare dopo una separazione., a sette mesi dalla fine del suo matrimonio con Simone Gianlorenzi, ha datoalle sue pene d'amore con una storia su Instagram corredata dalla canzone "Il bene nel male", con cui Madame ha partecipato all'ultima edizione di Sanremo. Il testo racconta di una storia d'amore finita e questo ha lasciato pochi dubbi tra i followers su chi fosse il destinatario finale del messaggio social. "Non ti ho mai dato il, già sapevo che sarebbe stato un grosso sbaglio, ilvaalper poter ancora respirare", scrive la showgirl su Instagram. "L'amore è solamente di chi prova amore, non è di chi lo ...

Advertising

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... Yle_Formichetti : Tanti auguri con tutto il cuore, @FiorellaMannoia ?? Grazie per avermi tenuto la mano con le tue canzoni senza saperlo. ?? - sofia_petterini : Un grazie va anche a @Marko_lino_1, #orielespace e alle #badenzzzers per avermi tenuto compagnia in questi mesi per… - MarcoVisita : stavamo a Santa Severa, alla spiaggia nudista, io Benedetta (Porcaroli) la sua amica del cuore Lavinia ed il suo fi… - Ka_speraci : Un ringraziamento a Guendalina che ci ha tenuto a confermare a Bebe che DDM la stava aspettando fuori lei ha sempre… - Musicmyfstlove : RT @giovanna_uva: Dove sei? Piccola storia dentro ai sogni miei Come stai? Hai ancora voglia di fuggire Ma io ho bisogno di restare Ti ho… -