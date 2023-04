"Il criminale è il procuratore. Chi lo paga". Trump in arresto sgancia la bomba atomica (Di mercoledì 5 aprile 2023) "Il vero criminale è il procuratore distrettuale". Da Mar-a-Lago, in Florida, Donald Trump attacca frontalmente Alvin Bragg, l'uomo che ha condotto all'arresto dell'ex presidente americano poche ore prima nel tribunale di Manhattan, con 34 capi di imputazione. "E' una persecuzione, non è un'indagine - ha tuonato Trump nel suo comizio casalingo -. Non c'è un caso, non c'è niente". Ha poi insinuato che dietro a Bragg ci siano i finanziamenti del magnate di origine ungherese George Soros, considerato da anni "l'eminenza grigia" dietro una cosiddetta internazionale anti-sovranista che sosterrebbe la galassia della sinistra, da partiti a esponenti Ue fino alle Ong. I legali di Trump hanno parlato di un ex presidente uscito "frustrato" e "scosso" dall'udienza nella quale il giudice Juan ... Leggi su liberoquotidiano (Di mercoledì 5 aprile 2023) "Il veroè ildistrettuale". Da Mar-a-Lago, in Florida, Donaldattacca frontalmente Alvin Bragg, l'uomo che ha condotto all'dell'ex presidente americano poche ore prima nel tribunale di Manhattan, con 34 capi di imputazione. "E' una persecuzione, non è un'indagine - ha tuonatonel suo comizio casalingo -. Non c'è un caso, non c'è niente". Ha poi insinuato che dietro a Bragg ci siano i finanziamenti del magnate di origine ungherese George Soros, considerato da anni "l'eminenza grigia" dietro una cosiddetta internazionale anti-sovranista che sosterrebbe la galassia della sinistra, da partiti a esponenti Ue fino alle Ong. I legali dihanno parlato di un ex presidente uscito "frustrato" e "scosso" dall'udienza nella quale il giudice Juan ...

Advertising

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... RaiNews : Trump, '34 false dichiarazioni per coprire 34 reati'. Pagamenti in nero in almeno tre casi, per nascondere 'affari… - valter_martini : RT @LBasemi: ????Non hanno arrestato Trump?? Trump: 'Il criminale è il procuratore distrettuale perché ha fatto trapelare illegalmente enormi… - Ivy79995663 : RT @LBasemi: ????Non hanno arrestato Trump?? Trump: 'Il criminale è il procuratore distrettuale perché ha fatto trapelare illegalmente enormi… - taila44991038 : RT @LBasemi: ????Non hanno arrestato Trump?? Trump: 'Il criminale è il procuratore distrettuale perché ha fatto trapelare illegalmente enormi… - riktroiani : Non è stato risparmiato nemmeno il procuratore distrettuale Alvin Bragg, che Trump ha descritto come un 'fallito',… -