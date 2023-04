Il comunicato dell’Inter contro il razzismo dopo il ‘caso Lukaku’ (Di mercoledì 5 aprile 2023) Ironia del giornalismo, l’ultima sulla Serie A ci arriva dalla Spagna: 04/05/2023 alle 12:44 CEST Il club nerazzurro ribadisce “siamo uniti contro il razzismo e ogni forma di discriminazione” Lukaku è stato espulso ieri sera contro la Juventus dopo aver sentito cori razzisti dagli spalti del Torino Un nuovo episodio di razzismo scuote il calcio italiano. I cori pronunciati ieri sera da un settore di tifosi bianconeri torinesi contro Romelu Lukakuattaccante belga dell’Inter, hanno scatenato una nuova bufera. COSÌ, la squadra nerazzurro ha rilasciato un comunicato in cui critica aspramente tale comportamento ed esprime la propria solidarietà al proprio giocatore, finito per essere espulso dopo ... Leggi su justcalcio (Di mercoledì 5 aprile 2023) Ironia del giornalismo, l’ultima sulla Serie A ci arriva dalla Spagna: 04/05/2023 alle 12:44 CEST Il club nerazzurro ribadisce “siamo unitiile ogni forma di discriminazione” Lukaku è stato espulso ieri serala Juventusaver sentito cori razzisti dagli spalti del Torino Un nuovo episodio discuote il calcio italiano. I cori pronunciati ieri sera da un settore di tifosi bianconeri torinesiRomelu Lukakuattaccante belga, hanno scatenato una nuova bufera. COSÌ, la squadra nerazzurro ha rilasciato unin cui critica aspramente tale comportamento ed esprime la propria solidarietà al proprio giocatore, finito per essere espulso...

