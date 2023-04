Il Comune precisa: “Festa scudetto in piazza Plebiscito, la verità sullo stadio Maradona” (Di mercoledì 5 aprile 2023) La Festa scudetto del Napoli si farà in piazza del Plebiscito e sarà la location principale, mentre il Maradona sarà un’aggiunta. Nella giornata di ieri Aurelio De Laurentiis aveva fatto sapere che a Festa scudetto del Napoli si sarebbe tenuta allo stadio Diego Armando Maradona e non a piazza del Plebiscito. Proprio l’entrata in piazza, a quanto pare a numero chiuso, ha indispettito molti tifosi perché vogliono una Festa, giustamente, aperta a tutti. Oggi su Il Mattino si legge una precisione che arriva da fonti del Comune, in cui viene smentita l’ipotesi di De Laurentiis che aveva auspicato una Festa con location principale allo ... Leggi su napolipiu (Di mercoledì 5 aprile 2023) Ladel Napoli si farà indele sarà la location principale, mentre ilsarà un’aggiunta. Nella giornata di ieri Aurelio De Laurentiis aveva fatto sapere che adel Napoli si sarebbe tenuta alloDiego Armandoe non adel. Proprio l’entrata in, a quanto pare a numero chiuso, ha indispettito molti tifosi perché vogliono una, giustamente, aperta a tutti. Oggi su Il Mattino si legge una precisione che arriva da fonti del, in cui viene smentita l’ipotesi di De Laurentiis che aveva auspicato unacon location principale allo ...

