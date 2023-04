Il colpo di fulmine beauty: il profumo dal cuore di muschio (Di mercoledì 5 aprile 2023) La fragranza che ha scritto un nuovo capitolo della profumeria con la sua essenza floreale, luminosa e un nuovo stile di chypre, celebra il suo 20esimo anniversario con Narciso Rodriguez For Her Forever Leggi su vanityfair (Di mercoledì 5 aprile 2023) La fragranza che ha scritto un nuovo capitolo della profumeria con la sua essenza floreale, luminosa e un nuovo stile di chypre, celebra il suo 20esimo anniversario con Narciso Rodriguez For Her Forever

Advertising

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... ZZiliani : In effetti è vero, l’estensione della squalifica di #Paratici a #UEFA e #FIFA è arrivata come un fulmine a ciel ser… - BenattiBetta : RT @martiraranans: Questo video conferma due cose: la prima è che noi surgelati siamo un fandom molto perspicace perché l’avevamo capito ch… - chesemiaccendo : RT @___likedaylight: ' non so cosa intendete voi per colpo di fulmine, ma mi è piaciuta fin da subito, dai primi 5-10 minuti” E infatti i… - maria75580972 : RT @Gracemary79: -“È stato un colpo di fulmine?” - Daniele: “Dipende, i sentimenti crescono col tempo… Sicuramente da subito ho visto che… - rosella45871869 : RT @assataN_: -è stato un colpo di fulmine? D: dipende, i sentimenti crescono col tempo, sicuramente da subito ho visto che mi piaceva, ci… -