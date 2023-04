Il club saudita dell’Al Hilal “tenta” Lionel Messi con 400 milioni a stagione (Di mercoledì 5 aprile 2023) “Olè” commenta la notizia dell’offerta recapitata dal club saudita dell’Al Hilal a Lionel Messi. Una cifra mostruosa: 400 milioni all’anno per un accordo almeno biennale. L’argentino è in scadenza di contratto con il Psg. I parigini non sono intenzionati a rinnovare, così mentre si moltiplicano le voci di un possibile ritorno del campione del Mondo al Barcellona o di uno sbarco nella Mls, nell’Inter Miami, è arrivata la proposta “tentazione” dall’Arabia saudita, del cui ente del turismo è già testimonial. Questo è un ruolo ricoperto anche da Cristiano Ronaldo, che gioca nella lega saudita con l’Al Nassr. I giornali argentini precisano che Leo Messi sarebbe ancora indeciso, in quanto desideroso di ... Leggi su laprimapagina (Di mercoledì 5 aprile 2023) “Olè” commenta la notizia dell’offerta recapitata dal. Una cifra mostruosa: 400all’anno per un accordo almeno biennale. L’argentino è in scadenza di contratto con il Psg. I parigini non sono intenzionati a rinnovare, così mentre si moltiplicano le voci di un possibile ritorno del campione del Mondo al Barcellona o di uno sbarco nella Mls, nell’Inter Miami, è arrivata la proposta “zione” dall’Arabia, del cui ente del turismo è già testimonial. Questo è un ruolo ricoperto anche da Cristiano Ronaldo, che gioca nella legacon l’Al Nassr. I giornali argentini precisano che Leosarebbe ancora indeciso, in quanto desideroso di ...

