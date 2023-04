Il cielo stanotte fa boom | la reazione di Edoardo Donnamaria e Antonella Fiordelisi

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... AllMusicItalia : Dopo il ritorno a Radio Zeta Edoardo Donnamaria torna anche a cantare. Il nuovo singolo di Drojette, 'Il cielo stan… - Bonniy1234 : RT @Ilaa76: Tu mi prendi la mano e mi dici: “il cielo stanotte sembra fatto apposta per farci sorridere” e non sai dove andiamo ma non è l’… - Chia2603 : RT @dicoleparolacce: Nel cielo stanotte c’era scritto “primo in classifica” #ilcielostanotte - LJankuloska : RT @dicoleparolacce: Nel cielo stanotte c’era scritto “primo in classifica” #ilcielostanotte - mgiopas : RT @dicoleparolacce: Nel cielo stanotte c’era scritto “primo in classifica” #ilcielostanotte -

Da giorni è una tendenza sui social. "Il" è il titolo della canzone che Edoardo Donnamaria, in arte Drojette , ha dedicato alla sua amata Antonella Fiordelisi . I due si sono conosciuti nella casa del Grande Fratello Vip e lì ...É il giorno di Edoardo Donnamaria: protagonista del GF Vip 7, torna in radio e pubblica la canzone Ilper Antonella ...Ecco dove e quando poter ascoltare la canzone che Edoardo, in arte Drojette, ha scritto e cantato per la sua Antonella Si intitola ' Il' ed è la canzone che Edoardo Donnamaria , in arte Drojette, dedica alla sua amata Antonella Fiordelisi . I due, orami ex concorrenti del Grande Fratello Vip di questa edizione, stanno ...

Edoardo Donnamaria scrive una canzone per Antonella Fiordelisi: «Il cielo stanotte» racconta il loro amore ilmattino.it

Edoardo Donnamaria ha scritto una canzone per la sua amata Antonella Fiordelisi, che si intitola 'Il cielo stanotte'. Il conto alla rovescia è finito: la canzone è uscita su tutte le piattaforme di ...Basta andare a vedere le Instagram Stories di Donnamaria: “Sono le tendenze di Twitter stanotte. La prima in tendenza è ‘Il cielo stanotte’, la terza in tendenza è ‘Edo on air’. Si tratta della mia ...