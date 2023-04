Il Chelsea condanna alcuni tifosi | “Cori di odio non hanno posto nel calcio | ci scusiamo”

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... CalcioNews24 : Il comunicato del #Chelsea ?? - NapoliFCNews : Marca condanna (anche) Koulibaly inserendolo nella lista dei «The Worst»: l’elenco #Napoli #SSCNapoli… -

Nella giornata di martedì 4 aprile si sono giocate, oltre al big match tra Liverpool e, altre tre gare in Premier League. Il Brighton del tecnico Roberto De Zerbi supera in ...vantaggio...La nota: "IlFCi ...Qualcuno scrive: " Lukaku sarà sempre questo, lo era a Manchester e nel. tecnicamente è imbarazzante .", "Togliete la maglia a Lukaku ! Per favore". Non manca chi allarga il discorso anche a ...

Il Chelsea condanna alcuni cori dei propri tifosi: il comunicato Calcio News 24

Niente reti e nessuna gioia nella sfida a Stamford Bridge tra il Chelsea e il Liverpool, entrambe ombra delle squadre che erano dominanti in patria e in Europa. (ANSA) ...Noi e terze parti selezionate utilizziamo cookie o tecnologie simili per finalità tecniche e, con il tuo consenso, anche per esperienza, misurazione e marketing (con annunci personalizzati) come speci ...