Il calcio senza pace: perquisizioni nelle sedi di Roma, Lazio e Salernitana. Indagati Lotito, Tare, Friedkin, Pallotta e altre persone (Di mercoledì 5 aprile 2023) I reati ipotizzati sono emissione di fatture per operazioni inesistenti e false comunicazioni sociali. Si riferiscono a operazioni di trasferimento di calciatori avvenute negli anni 2017, 2018, 2019 e 2021 Leggi su lastampa (Di mercoledì 5 aprile 2023) I reati ipotizzati sono emissione di fatture per operazioni inesistenti e false comunicazioni sociali. Si riferiscono a operazioni di trasferimento di calciatori avvenute negli anni 2017, 2018, 2019 e 2021

Advertising

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... sportface2016 : #JuventusInter, il fratello di #Rabiot contro i nerazzurri: 'Come sono con e senza var' (FOTO) - Gazzetta_it : Questa Inter è imbarazzante, adesso #Inzaghi è senza scuse. E arriva la Juve... - Gazzetta_it : Com'è il Napoli senza Osimhen? Non perde mai: 7 vittorie su 7 - laverita33 : @asrsupporter Luca Pellegrini era uno dei migliori del settore giovanile con delle partite in serie a col cagliari… - garridino : RT @ilvolodel: @realvarriale @UEFAcom_it Senza offesa: qualunque nomina di Gravina è un’offesa per il calcio e per qualunque sistema dirige… -