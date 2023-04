Il Buondì diventa un ciambellone, la sana colazione senza conservanti! (Di mercoledì 5 aprile 2023) Cosa c’è di meglio che perdersi in una fetta di un ciambellone Buondì? Questo dolce, semplicemente delizioso e invitante, è perfetto per tutti: leggero e senza utilizzare il burro, farà breccia nel vostro cuore e conquisterà il palato dei vostri commensali. La ricetta che oggi vogliamo proporvi è delicata, dal sapore invitante, può essere assaporata per colazione ma anche come dessert a fine pasto o gustosa merenda per i vostri piccoli! Scoprite come realizzarla in poco tempo e con ingredienti genuini. Il Buondì diventa un ciambellone: per una colazione senza conservanti! Per la realizzazione di questo dolce vi occorreranno: zucchero semolato, 170 g uova, 3 farina 00, 180 g scorza limone, 1 olio di semi di ... Leggi su pianetadonne.blog (Di mercoledì 5 aprile 2023) Cosa c’è di meglio che perdersi in una fetta di un? Questo dolce, semplicemente delizioso e invitante, è perfetto per tutti: leggero eutilizzare il burro, farà breccia nel vostro cuore e conquisterà il palato dei vostri commensali. La ricetta che oggi vogliamo proporvi è delicata, dal sapore invitante, può essere assaporata perma anche come dessert a fine pasto o gustosa merenda per i vostri piccoli! Scoprite come realizzarla in poco tempo e con ingredienti genuini. Ilun: per unaPer la realizzazione di questo dolce vi occorreranno: zucchero semolato, 170 g uova, 3 farina 00, 180 g scorza limone, 1 olio di semi di ...

