Ignazio La Russa: "Vi dico perché la Meloni non va mai in vacanza" (Di mercoledì 5 aprile 2023) Il presidente del Senato, Ignazio La Russa, a Terraverso, il video-podcast di LiberoTv, parla di Giorgia Meloni e delle sue "vacanze mancate": "In questi mesi per lei non è cambiato nulla, ha riempito ancora di più le sue giornate. Non fa un giorno di vacanza da almeno 2-3 anni. Prima la caduta di Conte mentre si trovava negli Stati Uniti, poi quella di Draghi mentre stava organizzando le ferie. Insomma il suo impegno è rimasto immutato, anche da premier"Clicca qui e guarda tutte le puntate di Terraverso Leggi su liberoquotidiano (Di mercoledì 5 aprile 2023) Il presidente del Senato,La, a Terraverso, il video-podcast di LiberoTv, parla di Giorgiae delle sue "vacanze mancate": "In questi mesi per lei non è cambiato nulla, ha riempito ancora di più le sue giornate. Non fa un giorno dida almeno 2-3 anni. Prima la caduta di Conte mentre si trovava negli Stati Uniti, poi quella di Draghi mentre stava organizzando le ferie. Insomma il suo impegno è rimasto immutato, anche da premier"Clicca qui e guarda tutte le puntate di Terraverso

Advertising

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... PagellaPolitica : ? Ignazio La Russa dice che Giorgia Meloni «non fa un giorno di vacanza da almeno tre anni». Non è vero: dal Salent… - rulajebreal : Il revisionismo storico di Ignazio La Russa è teso ad assolvere il fascismo e delegittimare la Resistenza. I nostal… - PagellaPolitica : Il presidente del Senato Ignazio La Russa ha detto che i soldati tedeschi uccisi dai partigiani in via Rasella eran… - kaisersose99 : RT @Libero_official: 'Dissociarsi da fascismo e comunismo? Basterebbe accettare il principio che le persone si giudicano per quel che fanno… - MgraziaT : RT @La7tv: #dimartedi Via Rasella, La partigiana Teresa Vergalli sulle frasi di Ignazio La Russa: 'Da non crederci, le dice per il suo pubb… -