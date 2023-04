Ideale per la pelle sensibile, la ceretta brasiliana è un metodo meno doloroso rispetto alla ceretta tradizionale per una pelle liscia a lungo (Di mercoledì 5 aprile 2023) La depilazione brasiliana è una ceretta a basso tasso di dolore, che con un solo strappo riesce a rimuovere efficacemente tutti i peli, garantendo una pelle liscia per oltre due settimane. Perché fa meno male? A differenza dei metodi più classici, la ceretta brasiliana lavora a una temperatura più bassa (raggiunge appena i 40°) motivo per cui viene consigliata in caso di pelle sensibile, ed è meno traumatica sui capillari. Depilazione, gli indispensabili guarda le foto ... Leggi su iodonna (Di mercoledì 5 aprile 2023) La depilazioneè unaa basso tasso di dolore, che con un solo strappo riesce a rimuovere efficacemente tutti i peli, garantendo unaper oltre due settimane. Perché famale? A differenza dei metodi più classici, lalavora a una temperatura più bassa (raggiunge appena i 40°) motivo per cui viene consigliata in caso di, ed ètraumatica sui capillari. Depilazione, gli indispensabili guarda le foto ...

