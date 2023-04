I veri fan della colpevolezza di Trump sono i Repubblicani (Di mercoledì 5 aprile 2023) Ora solidarizzano, ma il lavoro sporco della magistratura può aiutare gli avversari interni a lanciare candidati alternativi. Per i Democratici liberarsi dell’avversario per via giudiziaria sarebbe un boomerang Leggi su huffingtonpost (Di mercoledì 5 aprile 2023) Ora solidarizzano, ma il lavoro sporcomagistratura può aiutare gli avversari interni a lanciare candidati alternativi. Per i Democratici liberarsi dell’avversario per via giudiziaria sarebbe un boomerang

Advertising

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... Maricam1502 : @piton_95 Intendevo da noi fan ?????????????????? i veri li lasciamo agli altri ?????????????? - ciuppina : RT @Alba96258705: Che belle parole per #AntoninoSpinalbese grazie signora e buona pasqua anche a lei La bellezza dei veri fan e ce ne sono… - LallaBabi70 : RT @Alba96258705: Che belle parole per #AntoninoSpinalbese grazie signora e buona pasqua anche a lei La bellezza dei veri fan e ce ne sono… - Alba96258705 : Che belle parole per #AntoninoSpinalbese grazie signora e buona pasqua anche a lei La bellezza dei veri fan e ce ne… - mirti48995815 : oddio l’orticaria per chi ancora oggi deve sottolineare che lo ha sempre difeso quando i veri fan della coppia se n… -